Energy Mundi, Palumbo (Trina Solar): un evento per comprendere

Roma, 25 mag. (askanews) – “Energy Mundi è un evento molto interessante per noi che siamo presenti in Sicilia ormai da 7 anni e abbiamo sviluppato e realizzato impianti fotovoltaici. Interessante perchè ci permette di capire il contesto normativo e quali siano le intenzioni della parte amministrativa così come dei principali player che operano in questo settore e quali sono gli sviluppi futuri di tutto lo scenario energetico in quanto la Sicilia è probabilmente il principale hub a livello europeo di tutte le forme di energia ma in particolare per l’energia rinnovabile”.Lo ha affermato ad Acireale l’Ing. Vincenzo Palumbo, responsabile sviluppo di Trina Solar Italy Systems, in occasione di Energy Mundi, il progetto promosso dall’Associazione Globe Italia e dal Gruppo Altea, con l’obiettivo di costruire un luogo stabile di confronto, approfondimento e proposta sui temi dell’energia sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della transizione ecologica.