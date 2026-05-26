Sinner, Darderi e Arnaldi al secondo turno del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile.

Vittoria in tre set per Luciano Darderi. L’italo-argentino, semifinalista due settimane fa agli Internazionali d’Italia, supera l’austriaco Sebastian Ofner (numero 112 Atp) in tre set con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-3 in due ore e 19 minuti di gioco. Per Darderi, numero 17 del ranking maschile dopo il risultato di Roma, al secondo turno ci sarà il vincitore della sfida tra l’argentino Francisco Comesana e lo statunitense Ethan Quinn, in corso in questo momento.

Anche Matteo Arnaldi supera il primo turno. Il tennista ligure, attualmente alla posizione 104 del ranking maschile, ha la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29 del tabellone principale, in quattro set con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-3 dopo quattro ore e un minuto di gioco. Al secondo turno, Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, avanzato dopo il ritiro del francese Alexandre Muller nel secondo set.

Si ferma invece al primo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana, numero 38 del ranking Wta, si arrende alla qualificata russa Alina Korneeva, che si impone in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco.

SUBITO FUORI MEDVEDEV, OK SABALENKA E GAUFF

Un avversario in meno per Jannik Sinner nella corsa al Roland Garros. Saluta subito Parigi, infatti, Daniil Medvedev: il russo, sesta testa di serie e reduce dalla semifinale degli Internazionali persa proprio con il campione altoatesino, cede all’esordio per 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4, dopo tre ore e 22 minuti di gioco, all’australiano Adam Walton, numero 97 del mondo e alla sua terza partecipazione allo Slam parigino. Medvedev, che avrebbe potuto incrociare Sinner in semifinale, conferma il suo scarso feeling col Roland Garros dove il suo miglior risultato restano i quarti del 2021. Menzione speciale per il 17enne francese Moise Kouame, in tabellone con una wild-card, che ha eliminato in tre set l’ex top 10 Marin Cilic per 7-6(4) 6-2 6-1.

Finalista un anno fa e ancora alla ricerca della prima affermazione a Parigi, Aryna Sabalenka inizia bene il suo cammino al Roland Garros: 6-4 6-2 su Jessica Bouzas Maneiro per la numero uno del mondo e del seeding. Buona la prima per Coco Gauff. La 22enne statunitense campionessa in carica – e che a Parigi vanta anche la finale del 2022 -, testa di serie numero 4 e reduce dalla finale persa agli Internazionali d’Italia contro Elina Svitolina, si è aggiudicata all’esordio il derby a stelle e strisce con Taylor Townsend per 6-4 6-0. Avanti anche Naomi Osaka, numero 16 del seeding, che supera 6-3 7-6(3) Laura Siegemund mentre è fuori Linda Noskova, testa di serie numero 12, battuta 7-5 7-6(3) dall’ex top 10 Maria Sakkari.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).