Roland Garros, termina al secondo turno il bel torneo di Cinà: De Jong si impone 3 set a 0

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà al Roland Garros 2026. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in tre set all’olandese Jesper de Jong. 6-3 6-1 6-3, in un’ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 106 Atp, che al terzo turno incontrerà il vincente del match tra Karen Khachanov e Marco Trungelliti. Resta ottimo il percorso di Cinà a Parigi, con le vittorie su Watanuki, Tomic, Galarneau e Opelka tra qualificazioni e main draw. Il tennista siciliano al termine del torneo entrerà nella top 200 mondiale.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SINNER IN CAMPO ALLE 12

Jannik Sinner tornerà in campo domani, giovedì 28 maggio, contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero uno del mondo aprirà la sessione diurna alle 12.00 sul Philippe-Chatrier. In serata, sempre sullo Chatrier, toccherà a Matteo Berrettini contro Arthur Rindernkech alle 20.15. In campo anche Flavio Cobolli contro Yibing Wu (primo match dalle 11.00 sul Campo 7), Matteo Arnaldi contro Stefanos Tsitsipas (quarto match dalle 11.00 sul Campo 14) e Luciano Darderi contro Francisco Comesana (terzo match dalle 11.00 sul Campo 6).

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