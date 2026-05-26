Webuild, il Dg Massimo Ferrari lascia il gruppo dal 30 settembre

Milano, 26 mag. (askanews) – Webuild comunica di aver concordato con Massimo Ferrari, Direttore Generale, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro motivata da ragioni personali e legate a nuovi progetti di vita e professionali. La risoluzione avrà effetto dal 30 settembre 2026, successivamente all’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale, al fine di garantire la piena continuità operativa e un ordinato passaggio delle responsabilità. Lo si legge in una nota.

“Il rapporto tra la Società e Ferrari si conclude in un clima di piena collaborazione e reciproca soddisfazione, al termine di quasi quindici anni di comune percorso professionale durante i quali il manager ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e al rafforzamento del Gruppo”, sottolinea Webuild. Ferrari detiene 1.198.599 azioni del gruppo.

“Desidero ringraziare personalmente Massimo Ferrari per il contributo straordinario assicurato in questi anni al nostro Gruppo. Il percorso condiviso è stato caratterizzato da professionalità, lealtà e visione comune”, ha detto l’AD Pietro Salini. “La prosecuzione della collaborazione in forma consulenziale testimonia la solidità del rapporto costruito nel tempo e consentirà alla Società di continuare a beneficiare della sua esperienza”.

Nell’ambito dell’accordo sono previsti: impegni di non concorrenza; obblighi di lock-up relativi alle azioni detenute;

impegni di non sollecitazione del personale; il tutto nel rispetto della Politica di Remunerazione da ultimo approvata dall’Assemblea dei soci del 29 aprile 2026.

Inoltre, è previsto un incarico di consulenza strategica a favore dell’Amministratore Delegato per un periodo di tre anni, con riferimento alle materie di sua competenza.