Cazzullo presenta “Le Dieu de nos pères”, edizione francese bestseller

Roma, 27 mag. (askanews) – Venerdì 5 giugno 2026 alle 19, all’Auditorium dell’Institut Français Centre Saint-Louis di Roma, sarà presentata per la prima volta l’edizione francese del libro di Aldo Cazzullo “Le Dieu de nos pères”, pubblicato in Francia da Éditions de Grenelle dopo lo straordinario successo ottenuto in Italia, dove il volume (“Il Dio dei nostri padri: il grande romanzo della Bibbia”, Harper&Collins ed.) ha superato le 500.000 copie vendute.

L’incontro è promosso e realizzato con la preziosa collaborazione dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e della direzione del Centre Saint-Louis.

Aldo Cazzullo dialogherà con Romilda Ferrauto, giornalista franco-italiana, già per venticinque anni caporedattrice della redazione francese di Radio Vaticana e successivamente senior advisor presso la Direzione della Sala Stampa della Santa Sede.

Apriranno la serata i saluti istituzionali di Laurent Toulouse, Consigliere per la cooperazione e l’azione culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e direttore dell’Institut français Centre Saint-Louis, e dell’editore Gianni Gremese.

L’evento si svolgerà prevalentemente in lingua francese e si concluderà con un momento di dialogo con il pubblico.

Con “Le Dieu de nos pères”, Aldo Cazzullo propone una rilettura intensa e accessibile della Bibbia, raccontata come il grande romanzo dell’umanità. Adamo ed Eva, Noè, Mosè, Davide e Golia, Giuditta, Ester: figure fondative della memoria occidentale che rivivono attraverso una narrazione capace di intrecciare fede, storia, arte e cultura contemporanea.

Più che un saggio religioso, il libro è un viaggio narrativo nelle radici spirituali e culturali dell’Occidente, rivolto tanto ai credenti quanto ai non credenti, ai lettori appassionati di storia e a chi desidera interrogarsi sui grandi racconti che continuano a plasmare il nostro presente.

Giornalista e scrittore tra i più autorevoli del panorama italiano, vicedirettore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha pubblicato oltre trenta saggi vendendo complessivamente più di tre milioni di copie.