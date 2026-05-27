Fdi, Donzelli: antisemiti sono incompatibili con noi ma non prendiamo lezioni da sinistra

Roma, 27 mag. (askanews) – “La chat pubblicata dal ‘Domani’ su cui sarebbero girati messaggi antisemiti non è di Fratelli d’Italia, tant’è che nelle conversazioni ci sono insulti anche al nostro partito. Faremo comunque le dovute verifiche: chi ha scritto quelle frasi non è compatibile con noi. Ma sia chiaro che non accettiamo in alcun modo lezioni dalla sinistra italiana.Chi arriva ad invitare in Parlamento i fiancheggiatori dei terroristi antisemiti di Hamas e non ha proferito parola sugli attacchi e gli episodi di violenza che abbiamo visto acuirsi in questi ultimi mesi contro le comunità ebraiche dovrebbe avere la decenza di rimanere in silenzio”. Lo dichiara il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Il nostro impegno contro l’antisemitismo – sottolinea- è cristallino, riconosciuto, sotto gli occhi di tutti. Come dimostra anche il lavoro portato avanti in Parlamento per rafforzare gli strumenti per contrastare questo fenomeno, che è tornato purtroppo a diffondersi con forme nuove e virulente.

Proposta di legge che la sinistra non ha votato, con l’ignobile astensione del Pd e il vergognoso voto contrario di M5S e AVS.

Strumentalizzare la lotta all’antisemitismo per fini di partito, come fa oggi la sinistra, è indecente e lo respingiamo al mittente”.