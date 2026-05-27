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Flotilla, Albanese: è banco prova per giustizia internazionale

| 27 Maggio 2026 00:02 | 0 commenti

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Genova, 26 mag. (askanews) – “Adesso, soprattutto dopo quello che è successo ai delegati della Flotilla, è necessario che ci sia una risposta forte, non solo della politica, ma dell’autorità giudiziaria, perché sono stati commessi atti di maltrattamenti e probabilmente torture da quello che emerge dalle prime dichiarazioni che sono trapelate. Questo è il banco di prova della giustizia internazionale”. Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a margine della presentazione a Genova del suo nuovo libro “La luce del risveglio”.

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