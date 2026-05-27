Governo, Orsini: il dialogo premia, Confindustria non fa politica

Roma, 27 mag. (askanews) – Il ruolo degli imprenditori è “dire quello che va e quello che non va”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’assemblea generale degli industriali di Brescia, ricordando che dopo le critiche su Transizione 5.0 l’associazione “è stata ascoltata. Quindi, molto bene. Solo il dialogo premia. Noi facciamo politica industriale, non facciamo politica”.

Orsini ha poi espresso apprezzamento su iperammortamento, in particolare su software e cloud: “Ieri il presidente del consiglio ha promesso che avrebbe lavorato su questa intenzione.

Quindi, positivo”. Stesso giudizio sul nucleare. “Abbiamo chiesto di modificare alcune leve sul fisco – ha aggiunto – perché ci sono ancora troppe misure che oggi servono a poco”.