La Toscana e Firenze capitali dei progetti europei

Firenze, 27 mag. (askanews) – Alla Fortezza del Basso di Firenze in scena “Comunicare con i progetti europei”, l’evento promosso da Europa Project Week che raccoglie opportunità e idee internazionali. Alla sua prima edizione, il nuovo format di expo-forum radunerà, dal 20 al 22 ottobre 2026 professionisti, stakeholder, business school, enti e aziende provenienti da tutta Europa, in un’occasione unica di scambio di idee, crescita e networking.Queste le parole di Vito Cellamaro, Direttore Europa Project Week: “Abbiamo cercato di raccontare al territorio quali sono le idee, quali sono i contenuti che metteremo in campo nell’evento vero e proprio, che si terrà in Fortezza del Basso dal 20 al 22 ottobre e che vedrà arrivare numerosi partecipanti da tutta Italia, anche dall’Europa, che coinvolgerà universitari, giovani, scuole e porterà il mondo dei progetti europei in un evento nuovo ma che si preannuncia già pieno e ricco di contenuti”.Previsti 30 progetti UE con annessi stand, 100 espositori, 300 partner, 6 aree espositive e 3 sale. Questi sono solo alcuni dei numeri che presentano la Europa Project Week, che proverà a ritagliarsi il proprio spazio all’interno delle fiere internazionaliÈ intervenuta Manuela Marsano, National Contact Point Italia Programma CERV: “I tre giorni di ottobre della Europa Project Week sono un evento fondamentale per chi lavora sulla progettazione europea perché saranno un luogo non solo per fare networking, ma anche per comunicare e soprattutto per entrare in connessione con le persone, così che le istituzioni si avvicinino di più ai cittadini e i cittadini di più alle istituzioni in un’ottica di fiducia reciproca”.Il commento di Rocco De Franchi, Direttore Comunicazione Istituzionale Regione Puglia: “La Regione Puglia sarà presente all’appuntamento di ottobre con tutte le nostre autorità di gestione, con tutti i nostri programmi comunitari per mostrare attraverso casi concreti, progetti realizzati e sogni realizzati che cosa ha fatto l’Unione Europea per le nostre comunità, ma anche ciò che abbiamo fatto noi per far crescere l’Unione Europea”.L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, si candida a luogo di incontro, con possibilità di networking e brainstorming. Il valore aggiunto saranno proprio le persone, pronte a dire la loro con idee differenti e quindi uniche. Di fondamentale importanza, sarà l’incontro tra chi progetta, chi finanzia, chi comunica, chi realizza e chi beneficia dei progetti, per frenare una comunità comune che possa creare valore non solo per l’Italia, bensì per L’Europa intera.