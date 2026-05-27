Milano Health Week, al via dal 4 al 6 giugno il festival europeo su salute e AI

MILANO (ITALPRESS) – Promuovere una cultura della prevenzione più consapevole e partecipativa, valorizzando il ruolo sempre più strategico della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nel trasformare ricerca clinica, diagnosi, cura e qualità della vita delle persone. E’ questo l’obiettivo di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale. In programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova di Milano, la manifestazione porterà nel cuore della città istituzioni, comunità scientifica, ospedali, aziende e cittadini, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra tutti gli attori del sistema salute e promuovere un approccio sempre più integrato tra ricerca e innovazione.

Un format inedito che trasforma Piazza Gae Aulenti e il distretto di Portanuova in una piattaforma urbana dedicata a prevenzione, innovazione e benessere. Ricerca scientifica, divulgazione, tecnologie avanzate ed esperienze immersive si incontrano così in uno spazio aperto al pubblico pensato per avvicinare le persone a una nuova cultura della salute.

Per tre giorni, il centro della città diventerà uno spazio di incontro e confronto tra cittadini, comunità scientifica, istituzioni e aziende, portando fuori dagli ospedali e centri di ricerca competenze, tecnologie avanzate e alcuni dei principali specialisti italiani attraverso consulti con specialisti, attività divulgative, esperienze immersive e momenti dedicati al benessere e alla prevenzione.

Cuore della manifestazione sarà infatti un grande villaggio open-air articolato in sei padiglioni tematici dedicati a salute femminile, salute maschile, neurologia e salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, prevenzione oncologica e metabolismo cardiometabolico. Tra le attività previste: ecografie e pap test con il truck LILT, spirometrie, test cognitivi, valutazioni cardiovascolari e percorsi cardio-metabolici, oltre a talk, workshop e incontri con specialisti dedicati ai temi della prevenzione, della diagnosi precoce, del mental wellness, del supporto ai pazienti e della qualità della vita.

Da giovedì 4 a sabato 6 giugno, dalle ore 9.00 alle 20.00, la Milano Health Week in Portanuova offrirà uno sguardo concreto sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina, attraverso dimostrazioni, tecnologie innovative e applicazioni già oggi utilizzate nei diversi ambiti della prevenzione e della pratica clinica.

Ad arricchire il palinsesto della Milano Health Week in Portanuova contribuiranno inoltre iniziative speciali e momenti dedicati a benessere, prevenzione e qualità della vita. Ad aprire il programma sarà la “Technogym Group Cycle Class”, un’esperienza di cycling outdoor firmata Technogym che unirà musica, ritmo ed energia in una sessione collettiva dedicata a benessere, movimento e allenamento, in calendario giovedì 4 giugno alle ore 13.00 in Piazza Gae Aulenti. A chiudere la tre giorni sarà invece il “Cancer Survivor Day” promosso da LILT, in programma sabato 6 giugno dalle ore 18.00 alle 20.00 in un’area dedicata della Biblioteca degli Alberi Milano.

“Innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale stanno contribuendo a cambiare il modo in cui preveniamo, diagnostichiamo e curiamo le malattie – dichiara Victor Savevski, Presidente di ESAIH (European Society for Artificial Intelligence in Health) -. E’ importante accompagnare questa trasformazione con un dialogo pubblico chiaro, scientifico e responsabile, che aiuti cittadini, pazienti e professionisti a comprenderne opportunità, limiti e corrette modalità di utilizzo. L’AI può offrire nuove capacità alla medicina, ma per generare valore reale deve essere sviluppata, validata e adottata con competenza clinica, sicurezza, trasparenza, responsabilità ed evidenze scientifiche, nel pieno rispetto dei pazienti, dei cittadini e del ruolo dei professionisti sanitari. Milano Health Week nasce per promuovere questo confronto, rendendo l’innovazione più comprensibile, concreta e orientata alla persona”.

Per la città di Milano, la prima edizione della Milano Health Week in Portanuova rappresenta l’occasione per portare il tema della prevenzione e del benessere sempre più vicino alla vita quotidiana delle persone, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio aperto di informazione, consapevolezza e partecipazione. Come sottolinea Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano: “Costruire occasioni di informazione e ascolto vicine ai luoghi dove vivono e lavorano le persone è un dovere che ogni comunità ha verso i propri cittadini e le proprie cittadine, soprattutto su un tema delicato e cruciale come quello della salute. Milano Health Week è anche un’opportunità per promuovere una cultura della prevenzione che favorisca scelte corrette e consapevoli, con uno sguardo curioso e interessato alle nuove tecnologie che possono migliorare la vita delle persone o renderla migliore anche attraverso la malattia”.

La Milano Health Week in Portanuova valorizza, inoltre, il ruolo della Lombardia come punto di riferimento nazionale ed europeo nei campi della salute, della ricerca e dell’innovazione, promuovendo un modello di collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, comunità scientifica e imprese orientato a rendere la prevenzione sempre più accessibile, evoluta e vicina ai cittadini. A evidenziare questo aspetto è Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia: “La Lombardia rappresenta oggi uno degli ecosistemi più avanzati in Europa nei campi della salute, della ricerca clinica e dell’innovazione tecnologica applicata alla medicina. Manifestazioni come la Milano Health Week contribuiscono a rafforzare questo posizionamento, creando occasioni concrete di dialogo e collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, comunità scientifica, imprese e cittadini. Oggi più che mai è fondamentale promuovere una cultura della prevenzione sempre più consapevole, supportata dalla ricerca, dall’innovazione e dalle nuove tecnologie, mantenendo sempre centrale il valore della persona e della qualità della cura”.

“La neurologia è una delle aree della medicina in cui la ricerca sta cambiando più rapidamente il futuro della diagnosi, della prevenzione e della cura – spiega Massimo Filippi, direttore dell’Unità di Neurologia, del Servizio di Neurofisiologia, dell’Unità di Neuroriabilitazione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario di Neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele -. Oggi disponiamo di strumenti sempre più avanzati per comprendere malattie complesse come Alzheimer, sclerosi multipla ed emicrania, ma anche per promuovere la salute del cervello attraverso stili di vita corretti, attività fisica e prevenzione precoce. La Milano Health Week rappresenta un’opportunità importante per portare questi temi fuori dagli ospedali e dai laboratori di ricerca, creando un dialogo diretto con la cittadinanza”. “Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 4 tumori su 10 potrebbero essere evitati adottando corretti stili di vita – conclude Armando Santoro, direttore Cancer Center dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas -. A partire da questo dato, abbiamo organizzato le attività della Milano Health Week con consulti e incontri dedicati alla prevenzione e all’importanza degli screening. Parleremo di alimentazione, fumo, esposizione al sole, attività fisica e vaccinazioni, temi centrali per ridurre il rischio oncologico. Spazio anche ai progressi della Ricerca, ai nuovi farmaci e alle tecnologie che stanno contribuendo a rendere i percorsi di cura sempre più efficaci e personalizzati”.

– Foto ufficio stampa Milano Health Week –

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