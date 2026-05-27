Piazza di Siena, il Polo dà la chance tifare Italia a Villa Borghese

Roma, 27 mag. (askanews) – Una palla, le porte, il pubblico pronto ad affollare gli spalti e incitare i protagonisti vestiti di azzurro impegnati contro alcune delle migliori nazionali a livello mondiale. Solo che in campo non ci sono “giocatori”, nel senso più comune del termine e cioè i calciatori, ma abili cavalieri su agilissimi cavalli. È questo il suggestivo scenario in cui – sottolinea una nota – si disputerà la prima edizione del FIP Arena Polo European Championship-U.S. Polo Assn. Trophy, un momento storico che integra la competizione all’interno del programma di Piazza di Siena, con l’ambizione di diventare da subito un appuntamento di riferimento nel calendario europeo.

Ma è anche un’occasione unica, per il pubblico del Galoppatoio di Villa Borghese, di tifare Italia in un momento povero di impegni per le nostre rappresentative di squadra nei vari sport. Queste, infatti, sarebbero state settimane di attesa e trepidazione in vista dei Mondiali di calcio, l’appuntamento sportivo per cui tutto il mondo si ferma, ma il destino ha riservato altri piani all’Italia del pallone. Ed ecco, allora, che il grande Polo di Piazza di Siena viene in soccorso a chi ha voglia di tifare azzurro fuori dalle corde dello sport più nazionalpopolare d’Italia, e al contempo facendo appassionare fan, neofiti e curiosi a questa splendida disciplina, resa ancora più avvincente dal format Arena Polo, la variante con campo ridotto e squadre da tre giocatori riproposta anche quest’anno.

Un mix di eleganza, fascino e azione frenetica pronto a prendere il via questa sera alle 21.30 con la sfida inaugurale tra Francia e Inghilterra, preceduta alle 20.30 dall’esibizione Junior Polo con il triangolare. L’overture perfetta per scaldare ancora di più l’ambiente in vista del debutto dell’Italia – schierata con capitan Stefano Giansanti, Giordano Magini e Roman Rampello – in programma giovedì sera contro la Svizzera. Per tutta la durata del torneo – conclude la nota – l’accesso alle tribune sarà completamente gratuito per il pubblico, che potrà godersi lo spettacolo del Polo Garden tra raffinati aperitivi al tramonto e cene a bordocampo.