Playoff Nba, Oklahoma supera San Antonio e va 3-2 nella serie

Roma, 27 mag. (askanews) – Di nuovo in casa per gara-5, i Thunder giocano una partita da campioni NBA in carica e battono 127-114 i San Antonio Spurs. I Thunder scappano nel 2° quarto, in cui segnano 40 punti, e gestiscono fino al termine controllando i tentativi di rimonta di San Antonio. Shai Gilgeous-Alexander guida ancora i suoi con 32 punti e 9 assist, Jared McCain festeggia la partenza in quintetto con 20 puntimolto pesanti. Gli Spurs ne hanno 20 da Victor Wembanyama, che però viene tenuto a 4/15 dal campo dalla difesa di Oklahoma City, e agli ospiti non bastano i 24 di un ottimo Stephon Castle.

Finale Eastern Conference

(3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 4-0, qual. New York Knicks

Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104

Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93

Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121

Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 93-130

Finale Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 3-2

Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122

Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113

Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123

Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-82

Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 127-114

Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 29/05 ore 2.30

Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00

*se necessario