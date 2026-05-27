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Pnrr, Meloni: rispettata tabella marcia, siamo stati all’altezza

| 27 Maggio 2026 15:40 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 27 mag. (askanews) – Quello del Pnrr “non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare, con un pizzico di orgoglio, che siamo stati all’altezza del compito. Grazie all’impegno corale del sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato a un evento sul Pnrr in corso a Milano.

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