Roland Garros, Paolini e Cinà eliminati al secondo turno

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno del Roland Garros 2026. La tennista toscana, condizionata da un problema al piede sinistro nel corso dell’incontro, si arrende in tre set all’argentina Solana Sierra al termine di un match durato due ore e dieci minuti. 3-6 6-4 6-3 il punteggio in favore della sudamericana numero 68 del mondo, che al terzo turno affronterà la rumena Sorana Cirstea, che ha dominato in due set 6-3 6-0 la tedesca Eva Lys.

OUT FEDERICO CINA’

Si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà al Roland Garros 2026. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in tre set all’olandese Jesper de Jong. 6-3 6-1 6-3, in un’ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 106 Atp, che al terzo turno incontrerà il vincente del match tra Karen Khachanov e Marco Trungelliti. Resta ottimo il percorso di Cinà a Parigi, con le vittorie su Watanuki, Tomic, Galarneau e Opelka tra qualificazioni e main draw. Il tennista siciliano al termine del torneo entrerà nella top 200 mondiale.

DJOKOVIC, DE MINAUR E RUBLEV E KHACHANOV AL TERZO TURNO

Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno del Roland Garros. Il campione serbo, testa di serie numero 3, ha sconfitto il francese Valentin Royer con il punteggio di 6-3 6-2 6-7(7) 6-3 Avanti anche L’australiano Alex de Minaur e il russo Andrey Rublev, rispettivamente teste di serie numero 8 e 11. De Minaur ha beneficiato del ritiro del belga Alexander Blockx, Rublev si è imposto sull’argentino Camilo Ugo Carabelli per 6-1 1-6 6-3 7-6(5).

FUORI LA TDS N°2 RYBAKINA, AVANZA KOSTUYK

Elena Rybakina si ferma al secondo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La tennista kazaka, numero 2 del mondo e del tabellone, si è arresa in tre set all’ucraiana Yuliia Starodubtseva per 3-6 6-1 7-6(10-4). Al terzo turno Marta Kostyuk, testa di serie numero 15, che ha eliminato per 6-7(4) 6-3 6-3 la statunitense Katie Volynets.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SINNER IN CAMPO ALLE 12

Jannik Sinner tornerà in campo domani, giovedì 28 maggio, contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero uno del mondo aprirà la sessione diurna alle 12.00 sul Philippe-Chatrier. In serata, sempre sullo Chatrier, toccherà a Matteo Berrettini contro Arthur Rindernkech alle 20.15. In campo anche Flavio Cobolli contro Yibing Wu (primo match dalle 11.00 sul Campo 7), Matteo Arnaldi contro Stefanos Tsitsipas (quarto match dalle 11.00 sul Campo 14) e Luciano Darderi contro Francisco Comesana (terzo match dalle 11.00 sul Campo 6).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).