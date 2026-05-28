A Fano 24a edizione del BrodettoFest

Roma, 28 mag. (askanews) – A Fano torna il BrodettoFest, festival unico nel panorama nazionale dedicato alla cucina di mare italiana, a cura di di Confesercenti Pesaro e Urbino e in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un evento che unisce tradizione e innovazione, presentato nella conferenza stampa tenutasi a Roma presso il MASAF. Dal 30 maggio al 2 giugno è in programma la 24a edizione. “E’ un modo per raccontare il mondo della pesca attraverso un prodotto straordinario, perché mette il mondo della pesca in condizione di raccontarsi in modo tradizionale ma anche innovativo. A Fano, nella festa del Brodetto, si raccontano tradizioni ma anche innovazioni, come la trasformazione che permette di garantire, all’interno delle mense scolastiche, un ottimo pesce che proviene dai nostri mari. E’ questa la sfida” ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. “Siamo qui per raccontare la 24° edizione del Festival del Brodetto. Un evento che sta diventando internazionale e che, con il sostegno importante che ha dato in questi anni il Governo, ha avuto un rinnovato rilancio in termini reputazionali ma, soprattutto di internazionalizzazione. Infatti, già da anni, se ne parla anche nelle fiere. Il Governo ha avuto l’intelligenza di capire che, per aiutare il settore primario della pesca, e per creare una supply chain di alto valore, bisogna partire anche dalla nostra grande cultura dell’enogastronomia, perché è quella che tira sul valore del prodotto” ha aggiunto Mirco Carloni, Presidente XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.Tanti appuntamenti sul lungomare di Fano e un palinsesto che va oltre la semplice celebrazione gastronomica. Il Villaggio del Gusto raccoglie il meglio delle zuppe regionali, delle tipicità del territorio e marinare, mentre lo Spazio Bro – La cucina dei pescatori, porta in scena la ricetta autentica del brodetto fanese.”Il Festival del Brodetto non è soltanto un elemento di identità territoriale, ma è una sintesi tra mare, territorio, comunità e lavoro perché, ovviamente, oltre che uno straordinario evento he si rinnova ormai da tanti anni, è appunto l’espressione della cultura marinara della città di Fano, ma più in generale di tutto il litorale costiero marchigiano” ha concluso Enrico Rossi, Vice Presidente Regione Marche e Assessore alla Pesca MarittimaGrande protagonista di questa edizione è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce, con i migliori chef d’Italia chiamati a confrontarsi per conquistare il titolo nella finale di Fano. Imperdibili il Brodetto Boat, per vivere aperitivi, pranzi e cene in mare aperto, e il BrodettoStage, con concerti, spettacoli, cabaret e poesia per trasformare Fano in un grande palcoscenico sul mare. Infine, con i Cooking Show del Palabrodetto, grandi chef si sono promessi di reinterpretare il brodetto tra innovazione e tradizione.