L.elettorale, Donzelli: la facciamo per 2027, elezioni a scadenza naturale

Roma, 28 mag. (askanews) – “La legge elettorale la facciamo, a scanso di equivoci, per le elezioni che si terranno nel 2027, a scadenza naturale della legislatura. So che qualcuno fa finta di sperarci, ma in realtà anche l’opposizione ha il terrore di tornare alle urne, ma noi la legge elettorale la facciamo per il bene degli italiani e non per interesse di partito”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a margine dell’iniziativa organizzata dal Dipartimento comunicazione del partito di via della Scrofa dal titolo ‘Istantanea Digitale’ incentrata sul futuro della comunicazione, tra IA, nuovi media e nuovi linguaggi.