Milano, La Russa: un sindaco civico di centrodestra? Se è un Caravaggio…

Roma, 27 mag. (askanews) – “Hanno fatto un nome? Io sto aspettando, sono sei mesi che aspetto questo nome fatidico, sono felice se arriva un grande civico che ci mette tutti d’accordo. Però dire un civico è come dire un quadro. Poi bisogna trovare il Caravaggio. Il quadro può essere una crosta e può essere un Caravaggio. Quindi il mio giudizio nascerà dopo che mi dicono chi è il Caravaggio. Io sono per chi ci dà maggiore chance di competenza e di vittoria”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto a una domanda sul possibile candidato civico di centrodestra per la carica di sindaco Milano, parlando a margine della cerimonia di inaugurazione, a palazzo della Minerva, dell’esposizione del ritratto di Maffeo Barberini (poi Papa Urbano VIII) opera di Caravaggio.