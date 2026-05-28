Modena, La Russa: corretta perizia psichiatrica ma Islam ha armato El Koudri

Roma, 28 mag. (askanews) – “Il reato di strage già si consuma col tentativo. In questo caso l’imputazione può essere di strage poi ci vuole l’elemento soggettivo, naturalmente. È su quello che stanno indagando con la eventuale perizia psichiatrica che è corretta: cioè un magistrato non può esimersi dal considerare se chi ha agito era in grado di intendere e di volere. Ma non è questa la domanda, la domanda è un’altra. È importante per lui, se deve essere condannato in un modo o in un altro modo, qual è l’imputazione, ma l’esame politico e culturale del fatto è che il fatto è terrorismo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della registrazione di Dritto e Rovescio che andrà in onda stasera su Rete4.

“Poi se chi l’ha commesso lo ha commesso perché è pazzo o perché voleva commetterlo con lucidità, è secondario. Non c’è dubbio – ha aggiunto La Russa – che l’Islam ha armato anche una persona con problemi psichiatrici per commettere qualcosa che è esattamente in linea con la predicazione del terrorismo islamico”.