Piano casa, Schlein denuncia: Fi riesuma condono 2003, scelta gravissima

Roma, 28 mag. (askanews) – “Forza Italia, attraverso gli emendamenti al Piano Casa, tenta di riesumare il condono edilizio del 2003 voluto dal governo Berlusconi, spalancando la porta alla sanatoria anche per immobili abusivi costruiti in aree vincolate e fuori da ogni regola urbanistica. Una scelta gravissima, che rischia di cancellare il confine tra legalità e abusivismo, premiando chi ha violato le norme e schiacciando cittadini e imprese che le regole le rispettano.Non essendo riusciti a realizzare la riforma della giustizia che Berlusconi sognava  bocciata da 15 milioni di elettori  ora provano a riesumare il suo vecchio condono edilizio come premio di consolazione. Mentre il Paese è sempre più fragile davanti a frane, alluvioni e consumo di suolo, invece di investire su rigenerazione urbana, sicurezza e tutela ambientale si torna ancora una volta alla logica del condono e dell’impunità. Gli emendamenti al Piano Casa vanno ritirati perchè rappresentano un colpo durissimo alla legalità urbanistica e un messaggio devastante: chi costruisce senza regole può sempre sperare nell’ennesima sanatoria”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.