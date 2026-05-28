Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros, un malessere lo ferma a un game dalla vittoria su Cerundolo: “Nessuno è un robot”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo va ko in cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato un malessere e dei problemi di stomaco nel corso del match contro il sudamericano. L’altoatesino conduceva 6-3 6-2 5-1 quando ha iniziato a non sentirsi più bene. L’azzurro è rientrato negli spogliatoi per farsi misurare la pressione, ma da lì Cerundolo ha ribaltato tutto, vincendo il terzo parziale 7-5 per poi portare il match al quinto set dominando il quarto (6-1). Nell’ultimo set Sinner si è confermato ancora a corto di energie ed è stato costretto a cedere 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1, dopo tre ore e 31 minuti di gioco, rimandando così la chiusura del Career Grand Slam alla prossima stagione.

Si interrompe la striscia di 30 vittorie consecutive del 24enne di Sesto, che non difende i 1300 punti della finale persa nella passata edizione contro Carlos Alcaraz. L’azzurro ripartirà da 13.500 punti in classifica Atp e da un vantaggio di 3540 punti proprio su Alcaraz. Annunciata l’assenza nell’Atp 500 Halle, Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato alla difesa del titolo vinto nel 2025. Avanza al terzo turno Juan Manuel Cerundolo, che affronterà il vincente della sfida tra Martin Landaluce e Vit Kopriva.

“Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po’ fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa. “Non mi sono sentito molto bene in campo. Può succedere, non è capitato in un buon momento – ha aggiunto -. Ci ho provato ma non ci sono riuscito, ma non stavo benissimo nemmeno prima della partita. Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie e ho provato a servire. Il quarto set l’ho lasciato andare sperando di avere un po’ di energie al quinto. Il primo game è stato molto importante. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene, ho provato subito a tenere punti brevi e colpivo molto bene a inizio partita”.

Sinner aveva già in programma di non giocare tornei su erba prima di Wimbledon: “Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa sia successo oggi con il corpo e tutto. Credo che ora mi possa far bene non fare tornei”, ha aggiunto. Poi, un bilancio sugli ultimi mesi: “Ho vinto tre tornei importanti sulla terra, ho avuto una striscia di vittorie importante. Parigi era l’obiettivo principale della stagione, uscire non è quello che volevo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, adesso dobbiamo recuperare”, ha concluso Sinner.

“Voglio ringraziare Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario”. Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dopo l’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros con Juan Manuel Cerundolo. “Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere“, prosegue il numero uno Fitp.

– foto IPA Agency –

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