Ue, Meloni “Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “I provvedimenti del Governo per scongiurare gli effetti della crisi saranno sempre puntuali. Il Governo farà tutto quello che può e che deve per combattere gli effetti delle crisi internazionali”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni a Mattino Cinque, su Canale 5.

“Sono tantissimi i provvedimenti che abbiamo preso da inizio legislatura per abbassare i costi dell’energia, soprattutto per le famiglie vulnerabili”, sottolinea Meloni, che aggiunge: “La questione del costo dell’energia in Italia è strutturale. Tanti decenni fa questo Paese ha deciso di abbandonare il nucleare, e l’abbiamo pagato. Questo Governo ha avuto il coraggio di riaprire questo capitolo e di riaprire la produzione dell’energia nucleare in Italia, che è un modo veloce, sicuro, pulito ed efficace per abbassare i costi”.

Sulla sospensione del Patto di Stabilità per le spese per l’energia “c’è un’interlocuzione in corso” con la Commissione Ue, “noi lavoriamo perchè si trovi un accordo il prima possibile e si possa tornare alla normalità. Siamo molto impegnati soprattutto a livello diplomatico su questo obiettivo”, evidenzia Meloni, che prosegue: “Di fronte a una crisi globale non possiamo pensare che i singoli governi possano rispondere con gli strumenti ordinari. Per questo abbiamo chiesto alla Commissione Europea di estendere la flessibilità già concessa per sicurezza e difesa agli strumenti per attenuare l’impatto della crisi internazionale su famiglie e imprese. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Io sostengo con forza che dobbiamo occuparci della difesa, voglio che l’Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ma se non diamo risposte alle crisi rischiamo che non ci sia più niente da difendere. Per questo serve equilibrio”.

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