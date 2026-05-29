A Bergamo confronto tra Ministro Foti, Imprese e Terzo Settore

Bergamo, 29 mag. (askanews) – Oltre il PNRR, la sostenibilità deve diventare una leva strutturale di crescita per imprese e territori. Da Bergamo si rilancia il ruolo strategico della Lombardia, tra le regioni trainanti per investimenti, innovazione e sviluppo. Ha così parlato il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR Tommaso Foti: “La Lombardia aveva 110.000 progetti finanziati e ne ha, ad oggi, conclusi circa 100.000. Sono numeri importanti, con cifre importanti.La Lombardia, nell’insieme, aveva l’equivalente di una legge di bilancio come spesa. Molto spesso, queste cifre non vengono valutate o comparate, ma una legge media del bilancio Italiano ha più o meno sui 24/25 miliardi. Se andiamo a vedere, la Lombardia ne ha molti di più a disposizione”.All’Auditorium di Confindustria Bergamo il confronto promosso da CESVI e Confindustria ha riunito istituzioni, imprese e Terzo Settore. Al centro del dibattito, il futuro della sostenibilità oltre la stagione delle risorse straordinarie del PNRR. Secondo CESVI, oggi la sostenibilità non può più essere soltanto compliance o rendicontazione. “In un contesto internazionale particolarmente difficile, che ha impatto anche sulla nostra economia, ritornare a parlare dei temi della sostenibilità non è un dovere burocratico o una questione relegata alla sostenibilità dei bilanci. Significa guardare al futuro, per capire che tutti noi, aziende, terzo settore, società civile e istituzioni, dobbiamo uscire un po’ dalla nostra comfort zone e continuare a darci da fare per sviluppare progetti insieme, in un’ottica di coprogettazione, per promuovere l’economia dei nostri territori attraverso la promozione dei valori sociali” ha dichiarato Stefano Piziali, Direttore Generale di Cesvi.Un tema cruciale in un contesto segnato da crisi geopolitiche, cambiamenti climatici e nuove fragilità economiche. “Responsabilità è la parola chiave attorno alla quale la sostenibilità ruota.Responsabilità per l’impresa, significa avere a cuore, nel proprio agire, non solo il risultato e il valore prodotto, ma l’impatto che genera all’interno dei sistemi. Quindi sui territori, sulle comunità e sulle persone. Le nostre imprese hanno affrontato il tema della sostenibilità prima ancora che questo termine fosse sdoganato. Lo facevano e lo fanno inconsapevolmente per il loro agire all’interno delle comunità nelle quali sono inserite” ha concluso Giovanna Ricuperati, Presidente di Confindustria Bergamo.Quello raccontato è un modello che punta su innovazione, coesione sociale e sviluppo inclusivo perché la sostenibilità è sempre più una questione di competitività e futuro.