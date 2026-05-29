Abodi “Sinner è umano, la salute degli atleti va preservata”

ROMA (ITALPRESS) – “Sinner ancora una volta ci dimostrato la sua umanità e la sua fragilità, nella buona e nella cattiva sorte. Io credo che non ci sia una novità nel riconoscimento a Sinner di tutte le sue qualità, appunto non soltanto tecniche ma umane. Fa bene Djokovic a porre questioni che fanno parte di una dialettica normale inserita nel discorso della tutela degli atleti”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, nel corso dell’ultima giornata dei Giochi della Gioventù 2026, sull’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026.

“Dobbiamo preservare anche la salute degli atleti e credo sia un tema che debba trovare sempre più spazio in modo da comprendere meglio ciò che succede agli sportivi e non. Gli accadimenti vanno analizzati e danno senso della grandezza dell’atleta e della normalità della persona”, prosegue Abodi, oltremodo soddisfatto del successo dei Giochi della Gioventù: “Abbiamo la rappresentazione plastica della felicità e della spensieratezza. La volontà comune è quella di dare contributo comune ai giovani e ai docenti, che hanno dimostrato di voler mantenere l’attività sportiva al centro del loro operato. Lo sport a scuola non deve essere un’eventualità e deve consolidarsi nelle scuole”.

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