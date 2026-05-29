Allegri al Napoli? Da “Acciughina ingiocabile” a “esperto vincente”, Max ‘agita’ i tifosi azzurri in Parlamento

(Adnkronos) – Manca solo l’ufficialità, Massimiliano Allegri è pronto ad approdare al Napoli, alla corte di Aurelio De Laurentiis, ma resta il malcontento di parte del popolo napoletano, almeno sul web, che gli preferiva Vincenzo Italiano. ‘Acciughina’, che dovrà farsi in quattro per convincere soprattutto l’ambiente, secondo un ‘sondaggio’ bipartisan condotto dall’Adnkronos alla Camera, divide i tifosi azzurri in Parlamento. C’è chi lo considera la prima scelta per il dopo Conte, perchè garanzia di ”stabilità” con il suo “ricco curriculum” e la “lunga esperienza acquisita sul campo” (unico allenatore a vincere cinque scudetti di fila con la Juventus e Champions league sfiorata due volte) e chi, invece, non lo ha mai sopportato per ”il carattere ostico”, la ”supponenza”, e quel ”ghigno irriverente” da ”gobbo”.

L’ex mister del Milan è osteggiato da chi ama un calcio champagne, che fa divertire, ed è osannato da chi punta solo a vincere di corto muso e conta ora più che mai sulla voglia di riscatto dopo una stagione fallimentare in rossonero. Insomma, si ripete la sfida tra giochisti (qualcuno lo ha soprannonimato l’Acciughina ingiocabile) e risultatisti e solo il campo saprà dire chi avrà la meglio. Nel ‘campo largo’ Pd e M5S danno fiducia a Max, perchè dà affidamento per il suo ‘passato’ , anche se è stato al servizio dei bianconeri, e pochi lo bocciano. L’eurodeputato piddino Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del partito, non ha dubbi: ”Mi sembra l’unica scelta possibile dopo l’uscita di scena di Conte. Prima di pronunciarmi aspettiamo di vedere quale sarà la squadra, chi rimarrà e chi andrà via. Mi auguro tanto che Allegri ci stupisca con un gioco che ci faccia anche divertire”, è l’auspicio di Ruotolo che aggiunge: ”Anche se c’è molto scontento per la scelta , dobbiamo restare accanto alla squadra”. Arturo Scotto, capogruppo dem in commissione Lavoro Montecitorio, vede in lui l’arma in più per fare strada in Champions: ”Il tecnico livornese ha la sufficiente esperienza e autorevolezza. Uno come lui conosce le competizioni europee: può farci solo bene”.

Il pentastellato Dario Carotenuto, l’unico parlamentare italiano dell’ultima spedizione della ‘Global Sumut Flottilla’ rimpiange il ‘Comandante’ Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, anche se ‘Acciughina’ dà certezze nell’immediato: ”Gli allenatori toscani a Napoli hanno fatto mediamente bene… Personalmente preferisco il calcio di Sarri e Spalletti, ma di certo con Allegri si punta a vincere da subito qualcosa e almeno questo mi rassicura”.

Il vicepresidente della Camera 5S, Sergio Costa, crede nell’ex mister biaconero: ”Secondo me Allegri farà bene. E’ un pragmatico, uno esperto. Viene da una stagione complicata e avrà voglia di dimostrare tutto il suo valore. Credo che molto dipenda dalla capacità di ‘prendersi’ con De Laurentiis. Se scatta la scintilla e dura il rapporto, penso che faranno belle cose assieme”. Gaetano Amato, deputato Cinque stelle, ex attore di fiction, proprio non si capacita ma confida nel sesto senso del patron Adl: ”Non mi piace proprio questo Allegri… Non mi piace il gioco che fa, non mi piace perché ha poco occhio per i giovani. Credo che i nuovi allenatori debbano sempre di più tenere in conto i ragazzi, specialmente quelli italiani, perché sennò noi a livello di nazionale non cambieremo mai. Avrei preferito -confida- Italiano ad Allegri in realtà, ma fino ad ora dobbiamo anche dire che il presidente De Laurentiis non ha mai sbagliato un colpo. Vediamo se ci ha azzeccato anche stavolta”, conclude Amato.

Nel centrodestra Fi, Fdi e Lega considerano Allegri l’uomo giusto al posto giusto. ”Da tifoso del Napoli e del Pescara -spiega il presidente forzista della commissione Affari costituzionali di Montecitorio Nazario Pagano- dico che Allegri mi piace, perchè ha grinta e una grande esperienza, ovvero tutto quello che ci serve in questo momento. Certo, Massimiliano si incazza un po’ troppo ma questa è quello che noi chiammo cazzimma e resta un grande allenatore”.

Il deputato azzurro Francesco Maria Rubano, che ha fondato il gruppo parlamentare Diego Armando Maradona, è rimasto colpito dalla sua umanità: ”Ciò che mi colpisce di più non è l’allenatore vincente. È l’uomo che ieri ad esempio, ricevendo il premio Giovanni Galeone, si è commosso ricordando il suo maestro. Perché chi sa ancora emozionarsi per chi gli ha insegnato qualcosa, non ha perso il senso del calcio. E forse è proprio qui che il destino costruisce un ponte meraviglioso con Napoli. Galeone ha insegnato ad Allegri che il calcio è prima di tutto umanità. Diego ha insegnato a Napoli che il calcio può diventare eternità. A Napoli non si eredita il mito di Maradona. Lo si onora ogni giorno. Se Allegri riuscirà a capire questo, allora il suo viaggio sotto il Vesuvio sarà molto più di una semplice avventura sportiva. Sarà -assicura Rubano- l’incontro tra una grande carriera e la storia più emozionante che il calcio abbia mai raccontato. E quest’anno ancora di più. Perché quello che sta per cominciare non è un campionato qualunque. È l’anno del Centenario. Cento anni di passione, di cadute e risalite, di sconfitte e trionfi. Cento anni di amore. Credo -conclude- che Allegri possieda tutte queste caratteristiche per raccogliere una sfida tanto affascinante quanto impegnativa”.

Gerolamo Cangiano, esponente di Fdi, avrebbe voluto a Napoli Italiano, ma considera ”Allegri una scelta di grande esperienza e solidità. Parliamo di un allenatore che conosce perfettamente le pressioni delle grandi piazze e che nella sua carriera ha dimostrato di saper vincere e gestire gruppi importanti. Quando arriva un allenatore del suo livello -rimarca- bisogna sempre avere rispetto e fiducia. Se dovesse riuscire a coniugare pragmatismo, equilibrio e qualità offensiva della rosa azzurra, potrebbe nascere un progetto molto competitivo”.

Per Gianluca Cantalamessa, senatore leghista e presidente del ‘Napoli Club Parlamento, Max ”è un grande allenatore che ha voglia di riscatto dopo la delusione rossonera, ha una maggiore esperienza nelle coppe rispetto a Conte, ci darà grandi soddisfazioni. Grande il presidente De Laurentiis: ogni volta che se ne va qualcuno da Napoli si pensa che finisce un’era, invece non è così. Adl dimostra che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile”.