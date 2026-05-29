Calcio, Brasile in ansia per Neymar: lesione al polpaccio

Roma, 28 mag. (askanews) – Nuovo stop per Neymar, che rischia seriamente di saltare l’esordio del Brasile al prossimo Mondiale. Il numero 10 verdeoro ha riportato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro, confermata dagli esami strumentali effettuati a Teresópolis e comunicati dal medico della nazionale Rodrigo Lasmar.

L’infortunio risale al 17 maggio, durante una partita con il Santos, e inizialmente era stato ipotizzato un problema meno grave. La risonanza magnetica ha invece evidenziato un danno muscolare più serio, con tempi di recupero stimati tra le due e le tre settimane.

“Si tratta di una lesione di secondo grado, non di un semplice edema. Si prevede che tornerà disponibile tra 2-3 settimane”, ha spiegato Lasmar, confermando lo stop forzato dell’attaccante.

Il Brasile dovrà quindi fare a meno del suo fuoriclasse nelle amichevoli di preparazione contro Panama (31 maggio) ed Egitto (6 giugno). In forte dubbio anche la sua presenza all’esordio mondiale contro il Marocco, in programma il 13 giugno, appuntamento chiave per il cammino della Seleção.

Lo staff medico continuerà a monitorare quotidianamente le condizioni del giocatore, nella speranza di recuperarlo almeno per la fase iniziale del torneo. La situazione resta comunque delicata e tiene in apprensione tutto l’ambiente brasiliano.