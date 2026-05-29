Cartoons on the Bay 2026, domani gran finale con i premi alla carriera

Roma, 29 mag. (askanews) – Si conclude domani, sabato 30 maggio, la trentesima edizione di Cartoons on the Bay, a Pescara, con una giornata che riunisce il meglio del festival: premi alla carriera, l’offerta Rai Kids, la cerimonia conclusiva dei Pulcinella Awards e una grande serata di spettacolo in piazza.

Il programma professionale all’Aurum prende il via alle 10.30 con un keynote dedicato alla distribuzione digitale e al coinvolgimento del pubblico giovane su RaiPlay, a cura della direzione Kids Content. Alle 11.45, il Direttore di Rai Kids Roberto Genovesi presenterà le ultime produzioni e la programmazione per bambini e ragazzi.

Nel pomeriggio i momenti più attesi: alle 15.15, una dimostrazione di Improv Animation dal vivo, dallo schermo Wacom al palco grazie a Toon Boom. Alle 15.15 si apre poi la sequenza dei Pulcinella Career Award. Il primo andrà al regista Kirk Wise, co-direttore di capolavori Disney come La bella e la bestia (1991), Il gobbo di Notre Dame (1996) e Atlantis – L’impero perduto (2001): un’occasione unica per ascoltarlo raccontare il suo percorso creativo in una conversazione con il critico Oscar Cosulich. Seguirà, alle 16.00, il riconoscimento a Don Daglow, figura pionieristica del videogioco con oltre quattro decenni di carriera nella narrazione interattiva e nel game design.

Alle 17.00, la Cerimonia di Premiazione dei Pulcinella Awards 2026 chiuderà ufficialmente il festival: ospiti, omaggi e la consegna di tutti i premi delle sette categorie in concorso. A condurre la serata saranno Laura Carusino e Livio Beshir.

In piazza, il gran finale è affidato a Cristina D’Avena feat.Gem Boy, che salirà sul palco alle 21.00 in Piazza della Rinascita, con il dj-set di Claudio Cannizzaro ad aprire e chiudere la serata. Ingresso libero e gratuito.