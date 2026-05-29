Energia, risposta Commissione Ue a Meloni attesa mercoledì 3 giugno

Roma, 29 mag. (askanews) – Arriverà con ogni probabilità, mercoledì 3 giugno, la risposta della Commissione europea alla lettera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in cui chiedeva di poter disporre di flessibilità di bilancio sulle misure per il caro energia equivalente a quella che viene riservata alle spese supplementari in difesa. Lo ha lasciato capire un portavoce della Commissione, Balazs Ujvari, interpellato oggi sul tema durante il briefing di metà giornata con la stampa.

“A quel che mi risulta non abbiamo ancora risposto – ha detto -. Ma la prossima settimana ci sarà la presentazione del Pacchetto del semestre europeo, e quella sarà una opportunità per discutere le tematiche che Giorgia Meloni ha sollevato nella sua lettera”.