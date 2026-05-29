Farmaceutica, Doc Pharma completa l’acquisizione di Riopan da Takeda

(Adnkronos) – Doc Pharma, azienda farmaceutica leader nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito ‘branded’, ha annunciato di aver completato l’acquisizione da Takeda di Riopan*, farmaco anti-acido indicato per il trattamento sintomatico di diverse condizioni legate all’acidità gastrica, come gastrite, reflusso gastroesofageo e ulcera peptica, ed efficace anche nel trattamento del bruciore di stomaco e delle indigestioni.

“Un’operazione cruciale”, l’ha definita Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, “in linea con il nostro piano di sviluppo a medio e lungo termine. L’acquisizione di Riopan ci consente di integrare ulteriormente il nostro portfolio prodotti e perseguire organicamente il processo di crescita e sviluppo dell’azienda”.

L’operazione, sostenuta dagli azionisti di Doc Pharma, Tpg e Icg – informa una nota – si pone in continuità con l’acquisizione della linea oftalmica di Medivis nel 2022, della gamma nutraceutica di Geofarma a febbraio 2025 e dei marchi Muscoril (aprile 2024) ed Ematonil (aprile 2026), rafforzando la linea di prodotti nelle linee Otc e Specialty, oltre al consolidato portfolio di prodotti generici che vanta oltre 250 molecole, in varie aree terapeutiche. Doc Pharma commercializzerà il prodotto direttamente in Italia e ne curerà la distribuzione attraverso accordi commerciali con partner locali in altri 11 Paesi, tra cui Portogallo, Austria, Svizzera, Spagna e Belgio.