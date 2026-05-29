Festival della TV 2026 a Dogliani, Premio FIAT alla carriera a Gerry Scotti

TORINO (ITALPRESS) – Dal 29 al 31 maggio Dogliani, nelle Langhe piemontesi patrimonio UNESCO, ospita la 15ª edizione del Festival della TV, appuntamento dedicato al racconto televisivo e mediatico italiano che quest’anno propone il tema “Dialoghi Coraggiosi”. Tra i main partner dell’evento c’è FIAT, che supporterà la mobilità degli ospiti e sarà presente nelle piazze del festival con la Nuova 500 Hybrid e la Grande Panda, simboli storici del Made in Italy reinterpretati in chiave contemporanea.

Tra i momenti centrali della manifestazione, l’incontro tra Gerry Scotti e la giornalista Alessandra Comazzi, durante il quale al celebre conduttore è stato assegnato il Premio FIAT alla carriera. Un riconoscimento che celebra oltre quarant’anni di televisione e un rapporto con il pubblico fondato su familiarità, accessibilità e capacità di rinnovarsi, valori che il marchio torinese rivendica anche per modelli iconici come FIAT 500 e Panda.

Nato nel 2012, il Festival della TV ha trasformato Dogliani in un punto di riferimento nazionale per il mondo dei media, ospitando in quindici anni oltre 1.400 protagonisti della comunicazione. L’edizione 2026 vede la partecipazione di giornalisti, conduttori, attori, musicisti e creator, tra cui Enrico Mentana, Serena Dandini, Marco Liorni, Ezio Mauro, Carlo Lucarelli, Manuel Agnelli, Noa e Paolo Gentiloni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).