Mazda CX-6e, interni raffinati tra minimalismo e tradizione nipponica

ROMA (ITALPRESS) – Mazda presenta gli interni della nuova Mazda CX-6e, il modello 100% elettrico con cui la casa giapponese punta a coniugare innovazione tecnologica, comfort e tradizione estetica nipponica. L’abitacolo della CX-6e è stato progettato seguendo il principio giapponese del “Ma”, filosofia che valorizza equilibrio, armonia e gestione dello spazio. Il risultato è un ambiente essenziale e luminoso, caratterizzato da superfici pulite, plancia orizzontale e tetto panoramico a tutta lunghezza, studiato per trasmettere una sensazione di calma e ampiezza. La nuova piattaforma elettrica dedicata ha consentito a Mazda di ripensare completamente l’architettura interna, con particolare attenzione a semplicità d’uso, intuitività dei comandi e maggiore vivibilità per conducente e passeggeri. Materiali, finiture e texture sono stati selezionati per garantire qualità percepita, comfort tattile e durata nel tempo.

“Con la Mazda CX-6e volevamo creare un abitacolo capace di trasmettere passione e umanità anche nell’era dell’elettrificazione”, ha dichiarato Jo Stenuit.

Per gli interni sono previste tre configurazioni cromatiche, ispirate ai principi dell’estetica giapponese, tra cui la versione bicolore ametista e bianco della variante Takumi Plus. Secondo Mazda, la CX-6e rappresenta una nuova interpretazione del design EV, dove tecnologia e funzionalità si integrano in un ambiente raffinato e accogliente.

Foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

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