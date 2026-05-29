Mercedes-AMG rinnova GLE 53, più potenza, tecnologia e dinamica

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-AMG aggiorna la gamma GLE 53 4MATIC+ introducendo evoluzioni tecniche, stilistiche e dinamiche che interessano sia le versioni mild hybrid a 48 volt sia quelle plug-in hybrid. I nuovi SUV e Coupè sono già ordinabili in Italia con prezzi a partire da 118.217 euro per la GLE 53 4Matic+ e da 127.651 euro per la GLE 53 Hybrid 4Matic+, entrambe disponibili negli allestimenti Advanced Plus e Premium. Al centro dell’aggiornamento c’è il motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, evoluto con una nuova testata, un sistema di alimentazione rivisto e un intercooler migliorato per aumentare reattività e capacità di salire di giri. La versione mild hybrid sviluppa 449 CV e 600 Nm di coppia, supportata da uno starter-generator integrato capace di fornire un boost temporaneo di 23 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,9 secondi. La versione plug-in hybrid abbina invece il sei cilindri a un motore elettrico da 184 CV, raggiungendo una potenza complessiva di 585 CV e 750 Nm di coppia. La GLE 53 Hybrid 4Matic+ accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e può viaggiare in modalità completamente elettrica fino a 140 km/h, con un’autonomia WLTP fino a 93 chilometri.

Sul piano estetico debutta un frontale ridisegnato con nuova griglia AMG, prese d’aria aggiornate e gruppi ottici LED rivisti. Nuovi anche i fari posteriori con firma luminosa.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).