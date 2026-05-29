Roland Garros, oggi Zverev-Halys – Diretta

(Adnkronos) –

Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert.

In caso di passaggio del turno, Zverev se la vedrà con il vincente di Khachanov-De Jong.