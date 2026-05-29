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Romania, Meloni: drone russo atto gravissimo, a rischio sicurezza europea

| 29 Maggio 2026 11:02 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 29 mag. (askanews) – “Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea.
Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno”. Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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