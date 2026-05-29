Ucraina, Schlein: da Russia inaccettabile violazione, solidarietà a Romania

Roma, 29 mag. (askanews) – “Solidarietà e vicinanza alla Romania, dove è caduto un drone russo su un edificio residenziale facendo due feriti. Esprimiamo la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l’inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo da parte della Russia, che fa seguito all’intollerabile recrudescenza degli attacchi in Ucraina”. È quanto dichiara in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La comunità internazionale – aggiunge – faccia ogni sforzo per fermare questa escalation, per un immediato cessate il fuoco e aumenti la pressione sulla Russia per porre fine al conflitto, con la ripresa di negoziati verso una pace giusta e sicura per gli ucraini, cui tutti devono concorrere”.