Vetro e mare a Orange Beach in Alabama, l’arte giovane della Wolf Bay

Orange Beach (Alabama, Usa), 28 mag. (askanews) – Immersa in un’area di poco meno di due ettari, affacciata sulla scenografica Wolf Bay, l’esperienza artistica di Orange Beach in Alabama è in riva al mare, aperta a tutti. Ed estremamente giovane. Ci troviamo al Coastal Art Center, suggestiva galleria d’arte con opere di artisti della Costa del Golfo, ma anche laboratorio per cimentarsi nella soffiatura del vetro. Ed è proprio qui che conosciamo Athan Martin, chief artist del Coastal Art Center: “C’è qualcosa in questo lavoro che mi attrae”, ci dice.Come hai iniziato? gli domandiamo. “Beh, molto tempo fa vivevo sotto un ponte e… no, no, scherzo. Ho iniziato quando avevo 15 anni. Ho ricevuto un’istruzione parentale a casa che mi ha permesso di iniziare a lavorare il vetro ai tempi delle superiori. Ho fatto una vacanza nell’Ovest poco più di nove anni fa. Proprio prima di iniziare qui, ho seguito un corso di soffiatura del vetro con un paio di artisti a Sedona, nel deserto dell’Arizona. E prima di tutto questo, sono anche un fabbro per hobby: lo faccio da quando avevo nove anni, oltre ad avere sempre avuto questo interesse per il vetro. Venivo qui un giorno a settimana quando mi è scoppiata una vera e propria passione. Ho letteralmente detto a mia madre in quel momento: ‘Guarda mamma, hai due possibilità. O ci trasferiamo in Arizona, così posso lavorare con quei ragazzi, oppure troviamo un negozio vicino a casa nostra'”.Sei mai stato a Venezia?, gli chiediamo.”Non ci sono mai stato. In realtà non ho mai lasciato il paese. Però è assolutamente nella mia lista delle cose da fare prima di morire”. Si dice che l’Alabama sia la patria di molte persone di talento che fanno ciò che amano. E Wolf Bay in questo senso è non solo una meta – suggerita da Sweet Home Alabama e Travel South USA – capace di offrire al visitatore un luogo che unisce paesaggio, creatività e senso di comunità. Non solo una cartolina sul mare, ma anche l’incontro con un’America autentica, giovane nello sguardo e profondamente legata alla propria idea di frontiera, intesa oggi come ricerca, espressione di sé e libertà.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini askanews