Calcio, il Liverpool e Slot si separano

Roma, 30 mag. (askanews) – E’ finita tra il Liverpool e Arne Slot: non sarà più l’olandese alla guida dei Reds nella prossima stagione. L’annuncio del club inglese è arrivato nella mattinata del 30 maggio. “Il Liverpool FC conferma che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che è già in corso la procedura per la nomina del suo successore. Lascia il suo posto con un titolo di Premier League in bacheca e con la nostra più profonda gratitudine e riconoscenza”, recita la nota del club.

Andoni Iraola. E’ lui il nome in pole per i Reds. L’ultima squadra allenata dal basco è stata il Bournemouth (giugno 2023-giugno 2026). A Iraola era interessato il Milan.