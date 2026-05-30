Coppa delle Nazioni: trionfo Messico a Piazza di Siena, Italia quarta

Roma, 29 mag. (askanews) – Tanti applausi e tribune gremite a Villa Borghese hanno accompagnato la Coppa delle Nazioni, uno degli appuntamenti più attesi dello Csio di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo. Nel pomeriggio romano, sottolinea una nota, si è scritta una nuova pagina della storia del concorso: il Messico è tornato a conquistare la Coppa delle Nazioni a distanza di 78 anni dall’unico precedente successo, ottenuto nel 1948, aggiungendo nuovamente il proprio nome al prestigioso albo d’oro della competizione.

A decidere la sfida è stato un emozionante barrage finale contro la Germania. A firmare il punto decisivo è stato Patricio Pasquel che, con un percorso netto, è riuscito a precedere il tedesco Richard Vogel consegnando così il successo al team messicano. La squadra vincitrice ha schierto Carlos Hank Guerreiro con H5 Shaq Attack (0/0), Patricio Pasquel con Chakkaloup PS (0/4-0), Andres Azcarraga con Contendros 2 (0/12) e Fernando Martinez Sommer con Joep (0/0). Alle spalle del Messico si è classificata la Germania, mentre il terzo posto è andato alla Gran Bretagna. Quarta l’Italia davanti al pubblico di casa.

Lo spettacolo degli sport equestri prosegue anche al Galoppatoio con il Fip Arena Polo European Championship, alla sua prima edizione. L’Italia si prepara a tornare in campo per la semifinale contro la Francia, bronzo mondiale, mentre l’Inghilterra sfiderà nuovamente la Svizzera nell’altra semifinale del torneo continentale in scena al Galoppatoio.

A tracciare un primo bilancio della manifestazione è stato il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, che ha sottolineato la crescita internazionale del movimento equestre annunciando anche una novità destinata a incidere sul futuro del settore. “Il nostro sport sta diventando sempre di più uno show business. Il prossimo anno entrerà nel nostro mondo un nuovo operatore, il Premier Jumping League (PJL) – oltre al Global Champions Tour – che ha promesso di investire 300 milioni di euro nei nostri circuiti, con un progetto analogo e un piano di investimento di tre anni (100 milioni all’anno) in una sorta di campionato rivolto a 15 squadre che saranno gestite da patron”.

Allo Csio è arrivato anche Giovanni Malagò. “Piazza di Siena è un simbolo della città, dello sport ma anche del mondo olimpico che ha rappresentato. C’è tutto organizzazione, risultati sportivi, classe, stile, atmosfera, è una cosa unica, speciale”, ha detto il presidente onorario del concorso ippico, “Il segreto di questo evento? Marco Di Paola e la Fise sono bravi e la legacy qui è sotto gli occhi di tutti…”.