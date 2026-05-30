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Maldive, Mattarella conferisce onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani

| 30 Maggio 2026 13:01 | 0 commenti

Maldive, Mattarella conferisce onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani

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(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. Lo si legge in un comunicato del Quirinale. 

Oggi nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli i funerali in forma privata di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. 

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