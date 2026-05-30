MotoGp, Bezzecchi in pole al Gp d’Italia. Prima fila tutta Aprilia al Mugello

SCARPERIA (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Al Mugello è prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista in 1’43″921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0″373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c’è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’43″921

alla velocità media di 181,8 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’44″145

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’44″284

2^ fila

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’44″294

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’44″313

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’44″482

3^ fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’44″498

8. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’44″634

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’44″655

4^ fila

10. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’44″710

11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’44″863

12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’45″049

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).