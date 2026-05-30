MotoGp, Di Giannantonio domina libere al Mugello, Bagnaia terzo

Roma, 30 mag. (askanews) – È ancora Fabio Di Giannantonio il più veloce al Mugello. Il pilota del team VR46 ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere del sabato del Gran Premio d’Italia, confermando l’ottimo stato di forma già mostrato nelle sessioni di venerdì. Sul tracciato toscano di Autodromo Internazionale del Mugello, Di Giannantonio ha fermato il cronometro sull’1’45”641, precedendo Pedro Acosta su Ktm di 244 millesimi e Francesco Bagnaia su Ducati di 270.

Il romano completa così una prima parte di weekend quasi perfetta, dopo aver già chiuso davanti a tutti sia la prima sessione di prove libere sia le prequalifiche del venerdì. Alle sue spalle si confermano competitivi Acosta e Bagnaia, mentre il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia, ha ottenuto il sesto tempo.

Più indietro i due grandi protagonisti del campionato, entrambi ancora alle prese con il recupero fisico dopo le cadute delle scorse settimane. Jorge Martin ha chiuso in ottava posizione, seguito da Marc Marquez, nono.

Il sabato del Mugello è stato caratterizzato anche dalla tradizionale presentazione dei caschi speciali realizzati dai piloti per il Gran Premio d’Italia. Bezzecchi ha scelto di rendere omaggio alla memoria di Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, replicandone fedelmente il celebre casco. Un tributo particolarmente sentito che ha attirato l’attenzione del paddock e degli appassionati.

Originale anche la scelta di Luca Marini, che ha dedicato il proprio casco a Nicole Orlando, atleta affetta da sindrome di Down, richiamando il titolo del libro che racconta la sua storia, “Vietato dire non ce la faccio”. Di Giannantonio ha invece optato per una grafica astratta ispirata alla sua nuova automobile, mentre Bagnaia ha scelto una rappresentazione della pizza, simbolo della convivialità e dell’italianità che caratterizzano il fine settimana del Mugello.

Spazio anche alle iniziative dei team. Il Prima Pramac Yamaha MotoGP ha portato in pista una livrea speciale disegnata da Pininfarina per celebrare i sei anni di partnership con Prima Assicurazioni. La colorazione, dominata da rosso e viola, richiama l’identità visiva dello sponsor, mentre il bianco è un omaggio alla storica Ferrari Modulo, una delle creazioni più iconiche firmate dal celebre studio di design italiano