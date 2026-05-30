MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

1 minuto per la lettura
(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin.
Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGp sono in programma oggi, sabato 30 maggio. La seconda sessione di prove libere è prevista per le ore 10.10, mentre il Q1 delle qualifiche sarà alle 10.50 e il Q2 alle 11.15. Per la gara Sprint bisognerà invece aspettare le 15.
Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gp d’Italia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint si potranno seguire anche in chiaro su TV8. La diretta streaming invece sarà sull’app di SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA