Piazza di Siena, Lollobrigida: “Sport equestri eccellenza italiana”

Roma, 30 mag. (askanews) – “Il mondo degli sport equestri è un’eccellenza italiana che unisce tradizione, tutela del cavallo, valorizzazione del territorio, turismo e filiere agricole. Manifestazioni come Fieracavalli e Piazza di Siena dimostrano come il cavallo sia non solo protagonista dello sport, ma anche motore di sviluppo culturale, economico e sociale per la nostra Nazione”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a Piazza di Siena dove si è intrattenuto con il presidente della Fise Marco Di Paola e l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.

“Dobbiamo continuare ad investire nel comparto equestre e nell’ippica, valorizzando una filiera che crea opportunità per l’agricoltura, il turismo e i territori, mettendo sempre al centro il benessere del cavallo e la qualità delle nostre tradizioni. Un augurio particolare a Piazza di Siena e alla Fise, entrambi compiono cent’anni e rappresentano sempre meglio la nostra bella Italia”, ha aggiunto Lollobrigida.