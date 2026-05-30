Roland Garros, Djokovic: “Sconfitta dura per me. Qui anno prossimo? Non lo so”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic ‘rosica’ al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista serbo è stato eliminato da Joao Fonseca nel terzo turno dello Slam di Parigi, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set, dove il brasiliano è riuscito a rimontarlo dopo aver perso i primi due parziali.

In conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Djokovic se, alla vigilia del match, la sua mente avesse iniziato a “sognare”, visto l’infortunio di Alcaraz e la sconfitta di Sinner, condizioni che rendevano il serbo uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: “Ti fermo subito”, ha risposto piccato il serbo, “No, ho appena perso al terzo turno. Parliamo d’altro, grazie”. Sulla possibilità di essere a Parigi anche il prossimo anno invece Djokovic si è trincerato dietro un “non lo so”, non escludendo, di fatto, l’ipotesi ritiro.

Sulla partita invece Djokovic ha detto: “Partita incredibile di cui far parte. Una sconfitta dura per me, essendo avanti due set a zero. Ma va dato enorme credito a Joao per aver meritato davvero di vincere la partita”, ha spiegato il serbo, “senza dubbio è stato il giocatore migliore nei momenti importanti, in quelli cruciali del quarto e quinto set”.

“Alcuni sono stati scambi e punti straordinari e lui ha semplicemente trovato tiri incredibili, linee. È stato semplicemente incredibile da parte sua”, ha continuato Djokovic, “ovviamente non è stato fantastico per me affrontare un giocatore che giocava a un livello del genere. Non credo di aver sbagliato troppo con il mio gioco. È stato semplicemente migliore”.

Djokovic si è congratulato ancora con Fonseca: “Gli ho detto che meritava di vincere e che ha giocato una partita incredibile e che dovrebbe essere fiero di sé. Gli ho augurato buona fortuna per il resto del torneo”, ha rivelato il serbo, “il livello di tennis che gli abbiamo visto giocare ha creato un sacco di attesa intorno a lui. Oggi abbiamo tutti visto perché. Il livello era incredibile”.