“Ryan Ted” di Tedua primo 1 in classifica degli album più venduti

Milano, 30 mag. (askanews) – “Ryan Ted” di Tedua debutta al 1 della classifica degli album più venduti della settimana (dati Fimi/Niq).

16 tracce che segnano un’ulteriore evoluzione artistica per Tedua, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture.

Questa la tracklist del mixtape che contiene anche feat. con Anna, Ernia, Latrelle, Nerissima Serpe, Sayf:

Rap Leggenda

Faxxx feat. Latrelle

Uno+Gangsta feat. Nerissima Serpe

Mai

Felpa Nera feat. Anna

Too Late

Hoola Hop feat. Ernia

Volare

Freestyle

Giovane e bello feat. Sayf

Gli Anni

Gravità feat. Latrelle

Blue

Veliero di carta

Chuniri

Lettera a Tedua

L’album esce nella versione CD e LP. L’artwork della copertina è di Marco Giacobbe.

L’artista dei record, che ha all’attivo 79 certificazioni platino, 39 d’oro e 3 miliardi di stream globali, il 24 giugno 2026 terrà il suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano. Un evento unico, prossimo al sold out e per il quale restano disponibili solo gli ultimi biglietti del terzo anello, che arriva come una vera e propria consacrazione di quei 10 anni di carriera iniziati con la pubblicazione di “Aspettando Orange County”.