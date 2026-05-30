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Verissimo – Le storie, oggi sabato 30 maggio: gli ospiti e le interviste

| 30 Maggio 2026 12:02 | 0 commenti

Verissimo – Le storie, oggi sabato 30 maggio: gli ospiti e le interviste

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, sabato 30 maggio, e domani, domenica 31 maggio, con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo – Le storie, dedicato alle interviste più intense della stagione.  

In studio oggi, Arianna Montefiori e Briga. Il racconto inedito di Toni Capuozzo. La storia d’amore, e di famiglia, di Beatrice Valli e Marco Fantini. Rivivremo anche le emozioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e l’intervista di Marcella Bella. 

Domenica 31 maggio spazio al talento del campione di sci Simone Deromedis. Il racconto padre e figlio di Paolo e Davide Bonolis. Rivivremo l’intervista dei Pooh, l’intenso racconto di Heather Parisi e la storia d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. 

 

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