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Inseguimento a Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

| 31 Maggio 2026 15:01 | 0 commenti

Inseguimento a Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

AdnKronos
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(Adnkronos) – Due ragazzine, probabilmente minorenni, sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, sud della Capitale. Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina quando una volante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia ha intimato l’alt a un’auto con alla guida due ragazzi. La vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato un incidente con un’auto della polizia. I due ragazzi alla guida sono stati arrestati: nella loro auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso. 

A quanto si apprende le due ragazzine investite avrebbero riportato diverse escoriazioni. Entrambe sono state soccorse e trasportate all’ospedale Grassi. 

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