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MotoGp, oggi Gp Italia – Diretta

| 31 Maggio 2026 15:01 | 0 commenti

MotoGp, oggi Gp Italia – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, domenica 31 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint che ha visto la vittoria dell’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. I piloti tornano quindi a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin. 

 

Prossimo appuntamento del Mondiale, domenica prossima in Ungheria. 

 

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