Playoff Nba, Spurs alle Finals contro New York

Roma, 29 mag. (askanews) – Gli Spurs tornano alle NBA Finals per la prima volta dal 2014. San Antonio espugna Oklahoma City 111-103 in gara-7 delle finali della Western Conference, chiude la serie sul 4-3 ed elimina i campioni in carica, guadagnandosi la sfida per il titolo contro i New York Knicks (Gara1 il 4 giugno alle 2.30 in Texas).

La squadra di coach Mitch Johnson interpreta meglio la partita decisiva, prendendo subito il controllo e arrivando fino al +14 nel primo tempo. I Thunder reagiscono sospinti dal pubblico del Paycom Center, rientrano fino a un solo possesso di distanza e chiudono il terzo quarto sotto di appena tre punti. Nel momento più delicato, però, gli Spurs trovano un nuovo allungo nel cuore dell’ultimo periodo e conservano il vantaggio fino alla sirena.

Protagonista ancora una volta Victor Wembanyama, autore di 22 punti e 7 rimbalzi e premiato come MVP delle finali della Western Conference. Decisivo anche il contributo corale di San Antonio, con sette giocatori in doppia cifra. Julian Champagnie firma 20 punti con sei triple a segno, mentre Dylan Harper e Keldon Johnson aggiungono rispettivamente 12 e 11 punti dalla panchina.

A Oklahoma City non bastano i 35 punti e 9 assist dell’MVP Shai Gilgeous-Alexander. Cason Wallace ne realizza 17, ma l’assenza dell’infortunato Jalen Williams pesa nell’economia della sfida. Per i Thunder svanisce così il sogno del secondo titolo consecutivo, impresa che in NBA manca dal 2018. San Antonio, invece, ritrova le Finals dodici anni dopo l’ultimo trionfo della dinastia guidata da Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker.

Questo il programma delle Finals

San Antonio Spurs-New York Knicks

Gara 1: San Antonio Spurs-New York Knicks: 4 giugno ore 2.30

Gara 2: San Antonio Spurs-New York Knicks: 6 giugno ore 2.30

Gara 3: New York Knicks-San Antonio Spurs: 9 giugno ore 2.30

Gara 4: New York Knicks-San Antonio Spurs: 11 giugno ore 2.30

Gara 5: San Antonio Spurs-New York Knicks: 14 giugno ore 2.30*

Gara 6: New York Knicks-San Antonio Spurs: 17 giugno ore 2.30*

Gara 7: San Antonio Spurs-New York Knicks: 20 giugno ore 2.30*

* se necessario