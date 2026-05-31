Roland Garros, Bolelli e Vavassori volano ai quarti di finale nel doppio

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri – quinte testa di serie del tabellone – dominano in due set Paul/Willis nel match di ottavi di finale a Parigi: 6-4 6-3, in un’ora e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in semifinale con Nouza/Oberleitner, che hanno fatto fuori in tre set Pavlasek/Rikl.

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