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Roland Garros, Bolelli e Vavassori volano ai quarti di finale nel doppio

| 31 Maggio 2026 16:31 | 0 commenti

Roland Garros, Bolelli e Vavassori volano ai quarti di finale nel doppio

Italpress, Sport Italpress
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. Gli azzurri – quinte testa di serie del tabellone – dominano in due set Paul/Willis nel match di ottavi di finale a Parigi: 6-4 6-3, in un’ora e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Bolelli e Vavassori, che si giocheranno un posto in semifinale con Nouza/Oberleitner, che hanno fatto fuori in tre set Pavlasek/Rikl.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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