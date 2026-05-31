Tornano i temporali, dopo il caldo record ecco il maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Dalle temperature record alla minaccia temporali, anche sul ponte del 2 giugno. E’ un ‘mix esplosivo’ dal punto di vista atmosferico quello che vivrà l’Italia nel prossimi giorni, quando le masse d’aria calde e cariche di umidità presenti sulle nostre regioni faranno i conti con l’irruzione di correnti decisamente più fresche e instabili in quota. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, domenica 31 maggio, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’ultima domenica del mese di maggio trascorrerà all’insegna del caldo intenso e del sole su buona parte delle regioni; in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi saliranno intorno ai 30°C. Di fatto stiamo attraversando una vera e propria ondata di caldo di stampo pienamente estivo. Tuttavia la situazione è destinata a cambiare nel corso della giornata, specialmente sulle aree montuose. L’instabilità prenderà il sopravvento tra il pomeriggio e la serata quando aumenterà sensibilmente il rischio di qualche rovescio temporalesco su Alpi e Prealpi: non escludiamo la possibilità di locali sconfinamenti delle celle temporalesche fin verso i settori di pianura del Triveneto.

Con l’inizio della prossima settimana avverà un cambio di circolazione ancora più deciso. La causa va ricercata nell’avvicinamento e nel successivo passaggio di un insidioso fronte temporalesco pilotato da un profondo ciclone di origine atlantica che, nel corso dei prossimi giorni, andrà ad approfondirsi sulle Isole Britanniche.

Il pericolo maggiore con questo tipo di configurazioni è rappresentato dal violento scontro tra masse d’aria (temperature e umidità) molto diverse che si verrà a creare proprio sopra al nostro Paese tra lunedì 1 e martedì 2 giugno (Festa della Repubblica). Come già avvenuto anche nel recente passato si tratterà di un vero e proprio “mix esplosivo” dal punto di vista atmosferico: da un lato avremo le masse d’aria calde e cariche di umidità che hanno ristagnato per giorni sulle nostre regioni, fornendo tantissima energia potenziale (carburante) al sistema; dall’altro lato assisteremo all’irruzione di correnti decisamente più fresche e instabili in quota, in rapida discesa dal Nord Europa.

Questo intenso contrasto termico esalterà i moti convettivi (le correnti ascensionali), aumentando sensibilmente la probabilità di assistere a fenomeni meteorologici di forte intensità. Durante il passaggio del fronte, infatti, non si esclude la formazione di supercelle temporalesche, accompagnate da frequente attività elettrica, locali grandinate (anche di medie dimensioni) e improvvisi e violenti colpi di vento (noti come downburst). Al momento le regioni maggiormente a rischio saranno quelle del Centro Nord dove sono previsti i fenomeni più intensi.

Dopo il passaggio di questo insidioso break temporalesco l’anticiclone subtropicale si riprenderà via via i suoi spazi e già verso il 6-7 giugno potrebbe innescare una nuova ondata di caldo sul bacino del Mediterraneo, Italia compresa.

Domenica 31. Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Lunedì 1. Al Nord: rovesci in arrivo su Lombardia e Triveneto, sole altrove. Al Centro: possibili piogge su zone interne. Al Sud: soleggiato.

Martedì 2. Al Nord: possibili forti temporali su Alpi e pianure. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne.

Tendenza: 3 giugno con temporali al Nord Est e Centro, soleggiato altrove.